經濟部長王美花今（29日）主持旱災中央災害應變中心第5次工作會報，王美花宣布，預測明年6月前降雨偏少機率大，決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水，將視水情滾動檢討。

旱災中央災害應變中心指出，近期降雨仍以台北及宜蘭地區為主，區域調度均創歷史新高，如翡翠水庫支援板新地區用水達每日80.8萬噸、高雄支援台南水量亦達每日20.1萬噸。

王美花表示，中央氣象局統計6月迄今新竹至台中地區降雨不到800毫米，為近52年來最低，並預測明年6月前受反聖嬰現象影響，降雨以偏少機率最大。新竹、苗栗及台中地區水庫，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水量僅約1.2億噸（蓄水率約2至3成）並持續下降，已無法滿足明年一期稻作灌溉用水約4億噸需求。

為延長水庫供水時程，力求明年枯水期結束前5個月以上公共給水穩定，需加大節水力道採取進一步節水措施，經討論決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作灌區約2.9萬公頃停灌，同時自1月6日起水情燈號調整為橙燈，實施減量供水措施。

王美花說，新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1000度以上工業大用水戶節水7％，台水公司已完成減量供水地區受影響大用水戶盤點、載水點及加水設施等整備作業，實施前將以書面進行通知並與用戶溝通說明。

每日1000度以上工業大用水戶未能達到節水7％者，將優先進行水表鉛封作業；科學園區、工業區及加工出口區由科技部、工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水7％；每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水，則減量供水10％循序漸進至20％，期能節省用水同時並減少衝擊。

至於一般家戶每月用水不會超過1000度，並未增加新的用水限制，仍維持夜間減壓供水。

(中時 )