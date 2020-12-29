新冠疫情仍在全球蔓延，為突顯政府全力防疫，110年1月1日將級人員定期晉任授階典禮今天在三軍軍官俱樂部舉行，軍醫局一口氣升5位少將，包括醫學院預防醫學研究所少將所長洪乙仁；國防醫學院三軍總醫院松山分院少將院長高中錚；國軍台中總醫院少將院長洪恭誠；國軍高雄總醫院左營分院少將院長陳盈凱；國軍花蓮總醫院少將院長戴明正等，前所未見，顯示政府對軍醫的重視，除了軍中防疫，軍醫院也擔負起民眾防疫工作。
蔡總統今年核定增編包括國防醫學院預防醫學研究所長等4名軍醫少將。加上已佔缺的國軍台中總醫院院長洪恭誠，今天晉任典禮罕見有5名軍醫少將同時掛少將階。
預醫所長洪乙仁表示，預醫所針對新冠病毒防治，已協助業界研發全自動核酸檢測試劑，現在也正從事疫苗研究，與國內生技產業合作，建立安全疫苗的合作平台。
對於政府重視軍醫，洪乙仁受訪認為，因應新冠肺炎防治，軍醫體系也投入防疫工作，同時擔負軍民防疫任務，承上層重視將軍方軍醫位階加以提高。
(中時 )
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