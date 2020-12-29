德國北部一間養老院的護理人員一次被施打5倍劑量的輝瑞新冠疫苗，結果有人出現流感症狀，送醫觀察。

新冠疫苗究竟能不能多打？多打後又會有什麼下場？最近德國、以色列的護理人員誤額外接種了3至4劑輝瑞新冠疫苗，部分人員出現流感症狀，已經送醫觀察。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的新冠疫苗已開始在德國大規模接種，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾施打第1劑疫苗後，隔21天再施打第2劑。

不過美國《國會山莊報》（The Hill）報導，27日，德國北部福爾波門-魯根（Vorpommern-Rügen）一間養老院的8名護理人員誤接種了5倍劑量的輝瑞疫苗，當中4人出現流感症狀，已經送醫觀察。這些護理人員年紀介於37至54歲。

福爾波門-魯根地區行政官員克爾斯（Stefan Kerth）表示對於這次事件深感遺憾，他說這次事件是個案，是人為疏失。

福爾波門-魯根官方引述BioNTech先前的聲明指出，第一階段臨床試驗時就曾測試過注射過量疫苗，後續並未導致嚴重後果，輝瑞及BioNTech建議要對過量注射疫苗的人持續監控生命機能及進行系統性治療。

除了德國，以色列一名藥劑師日前也誤注射了4劑輝瑞疫苗。《以色列時報》（The Times of Israel）報導，藥劑師阿吉其（Uday Azizi）日前一次被醫護人員錯誤接種了4劑疫苗，他說後續只出現輕微、普通的副作用，例如手臂局部痠痛、注射部位發紅等，除此之外狀況都還好，不過他也被送醫觀察了數小時。

Four doses of Pfizer Kovid-19 vaccine was accidentally injected into a pharmacist named Uday Azizi from Maccabi Health Services in Israel. Azizi said he felt good.. İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı https://t.co/B2dDSm5ll9 via @HaberMynet — Halil morrisons (@HalilMorrisons) December 24, 2020

阿吉其說如果要再一次接種4劑疫苗，他「完全沒問題」。

報導指出，意外幫他注射4劑疫苗的護理人員顯然不知道每一小瓶輝瑞疫苗實際上裝了多劑疫苗，裡頭通常含有5劑，有時候甚至更多。

(中時新聞網)