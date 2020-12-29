某周刊報導國民黨智庫內政組召集人黃德福做的民調，顯示在萊豬議題聚焦於在野勢力的氛圍下，一般民眾看好黨主席江啟臣續任黨魁的支持度僅18％，前主席朱立倫則有56％，讓黨內上下都感到訝異。國民黨中央、智庫都發出聲明，否認智庫曾進行該份民調。

至於黃德福本身是否作該民調？黃德福迄中午並未回應，黨中央及智庫人士則說「不清楚」。不過有黨務核心人士在藍營內部群組說，該媒體上星期社論批判朱立倫，本周報導則是傷江啟臣，擺明是「逐一殲滅法」，只要是國民黨，都會被逐一攻擊。

國民黨五點聲明回應週刊報導說，針對週刊報導國民黨內「神祕民調」流出等不實內容，國民黨今發表回應如下：

一、 面臨困難時刻，國民黨不會在這個時候，不去思考如何對抗民進黨執政的鴨霸顢頇，忘卻民意焦慮，而滿腦子思考黨內選舉，捨本逐末的權謀思考只會離基層與民心更遠，更不是廣大民眾對國民黨的期待。

二、 國民黨表示，智庫為政策研析單位，不可能也不適合做黨內選舉民調，以落公器私用之嫌，所謂的「神秘民調」，只是在國民黨已有起色之時，擾亂社會認知，轉移執政黨失去民心的煙霧彈，若手上真有這份民調，整份直接拿出來便是，何須繪聲繪影，道聽塗說？

三、 國民黨指出，李彥秀副秘書長在上任之初就明白表示，因女兒就學關係，可能有赴美照顧家庭需要，更因疫情已拖延一段時日，穿鑿附會的說法經不起事實的檢證。

四、 智庫自從連勝文副董事長上任後，力行改革，接連成立數據中心及新創中心，認真負責態度為政黨法案政策及民意趨勢探索提供莫大助益，更多次舉辦台美等線上智庫會議提昇交流渠道，政治陰謀論的煙霧彈也意在掩蓋智庫與黨團內造化工程進展順利的事實。

五、 黨團自主本就是國民黨內造化改革中重要指標，既是黨團自主，何來上對下的「管束」？而是著重共識形塑與密集溝通，所謂「管束」的觀念與說法根本與國民黨改造理念以及運作事實背道而馳，其放話目的不攻自破。

智庫（國政基金會）也發表三點聲明：

1.國政基金會的民調工作，乃由趨勢暨數據分析中心執行。

2.國政基金會所做的民調，皆與政策民情、時事議題相關，不會從事黨內選舉、黨內人事相關的民調。

3.對於此類破壞團結、貶低董事長江啟臣領導聲望、打擊士氣的訊息，我們極不樂見，也高度不認同。

(中時 )