繼高公局在國道上祭出「超跑條款」後，公路總局今日也跟進，宣布自明年元旦起上路。未來車輛在快速公路拋錨，將依底盤高度分及新車價值的級距，向車主收取拖吊費從1500元至2萬元不等。

由於低底盤或昂貴車輛在快速公路上發生故障或事故時，因車輛特殊性，執行拖救時需採用特殊輔助機具，作業時間較久，若造成車輛損傷，也可能會產生賠償爭議，因此比照高公局修訂特殊車輛的拖救費率，將從明年元旦起實施。

公路總局表示，修訂的小型車拖救費率表，依底盤高度分4級距以及新車價值分5級距訂定拖救基本費率，費率為1500元至2萬元不等。

根據公路總局公布的小型車拖救費率表，依底盤高度以10公分、12公分、15公分為界分4級距，另外，新車價值以200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界分5級距。

例如車輛價錢小於200萬元，底盤高度在15公分以上會收取1500元拖吊費；車價在2000萬元以上，底盤高度小於10公分會收取2萬元拖吊費。

另外，快速公路拖救車從2021年元旦起，將由原先18家拖救車業者增加至38家提供拖救服務工作，服務能量將大幅提升，用路人在快速公路若需拖救服務，請撥打110警察局勤務指揮中心，由各縣市轄管警察局協助派遣。

(中時 )