澎湖縣全面啟動防堵萊豬機制，府會同心堅持豬肉萊劑零檢出，衛生局加強肉品萊劑檢測並稽查產地標示，全縣幼兒園、國中小、老人餐食全面採用國產豬肉，杜絕萊豬入境。

縣府表示，因應明年1月開放萊豬進口，縣府訂定「澎湖縣食品安全衛生管理自治條例部分條文草案」，經議會三讀通過，規範澎湖境內市售豬肉及相關產製品瘦肉精零檢出。

衛生局已成立聯合稽查檢驗小組加強稽查市場、賣場、餐飲、販賣業、幼托、各級學校、老人餐食及安養機構，查驗肉品來源標示，並進行快速篩檢試劑檢驗，如有標示不實最重400萬元。

同時於9月17日開始輔導全縣販售業、餐飲業及製造業商家落實原產地標示，陸續輔導製造業21家，販售業294家，直接供應飲食場所餐飲業775家，總計1090家，執行率達122％。

全縣國中小及幼兒園也已完成校園使用國產豬、牛肉標示單張張貼，公告菜單豬肉及其相關製品來源標示，完成食材來源透明化，訂定學校午餐食材供應契約，要求食用豬、牛肉及其相關商品皆須國產。

縣府指出，全縣肉品市場豬隻年屠宰數約1萬3147多頭，其中來自雲林、嘉義約1萬0914多頭，佔全部豬肉量90％，其餘為本地飼養豬肉。

此外，農漁局抽驗養豬戶飼料添加物，未檢出瘦肉精，澎湖縣溫體豬肉相對安全，未來將加強動物用藥取締及飼料抽驗頻率，杜絕含有瘦肉精的豬肉流入市面。

(中時 )