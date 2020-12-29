4年前華航空服員罷工，當時的董事長何煖軒、總經理謝世謙在罷工當日上任，緊急處理罷工簽訂外站津貼協議，華航認為桃園市空服員工會趁公司急迫、輕率、無經驗所簽立顯失公平，請求撤銷協議，台灣高等法院維持一審認定，判決華航敗訴。可上訴。
華航主張，2016年間空服員總數約3200人，其中2638人加入桃園市空服員工會，該工會在2016年6月23日晚上6點，突然宣布自同年月24日凌晨零時起罷工，公司董事長及總經理當天在勞動部與工會簽立協議。
華航表示，其中外站津貼協議，是工會趁公司急迫、輕率、無經驗所簽立顯失公平之協議，請求法院撤銷外站津貼協議，且外站津貼協議第3、4點的給付義務應予免除。
高院認為，工會在2016年5月3日向桃園市政府申請勞資爭議調解時，已提出外站津貼權益之訴求，於調解不成立後，經投票決定罷工，合於勞資爭議處理法規定，公司協商時有律師協助，並非急迫、輕率、無經驗而同意外站津貼協議，駁回華航的聲請。
(中時 )
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