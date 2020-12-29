遊戲實況主「貝莉莓」日前才被捲入陪睡風波，又被爆出接客不雅片外流，讓她對不實消息忍無可忍，決定火大提告，日前她受邀上網路節目，尺度大開分享自己的私密性事，透露上班族1個禮拜4次最剛好，並分享「體力分配」，不少網友看了後紛紛大讚她是「最佳老婆」。

貝莉莓長相甜美、身材火辣，加上作風自然不做作，吸引不少粉絲，過去她曾在實況過程中分享，希望和另一半的性生活協調要「1週要4次」，日前在YouTuber黑羽的節目上又透露，上班族和學生相比生活作息和年紀都有差，因此一週4次比較剛好。

貝莉莓還詳細公開一週性生活的次數以及體力分配，表示上班族一週上班5天、週休二日，週六晚上睡覺就能一次、週日隔天起床再一次，平時上班太累，無法每天都恩愛，那就從5天裡分出2天剛剛好，既不會太少也不會太累，「是不是很合理？」

一番言論受網友狂推，「4姨說得很合理」、「記住了四次而已」、「被貝莉莓圈粉了，個性很好，感覺會是個很好的另一半」、「能多人聊天的話題感覺會很有趣欸，這類能多拍」、「貝莉梅真的是超級棒的！」、「小莓不看外表的，要看一個禮拜內的體力程度。」

(中時新聞網)