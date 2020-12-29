台灣鐵路旅遊進入全新紀元！為迎接2022鐵道旅遊年，交通部臺灣鐵路管理局全力推動以軌道為主的旅遊型態，並分階段陸續建置8大區域鐵道旅遊中心，第一階段為南港、花蓮、枋寮、新左營、新烏日，第二階段分包括基隆、羅東、臺東，並打造「鳴日號」等觀光列車和車站禮賓候車室，其中首座禮賓候車室位於花蓮，導入美學設計、融合在地特色元素，並提供精緻茶點，將是臺鐵百年來第一座禮賓候車室，讓旅客有全新的鐵道旅遊體驗及享受。

榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎的「鳴日號」，新設計的車頭牌首度亮相，牌面上淺刻的V形微笑曲線，是凝聚鳴日號精神的重要象徵，鈦金屬材質從鏡面中反映出「風景中見列車，列車即是風景」，使此特色火車從「交通運輸載具」也成為「旅遊目的地」。

為推升集團營運動能，因應疫情轉型全力拚國旅的雄獅集團董事長王文傑表示，雄獅集團未來全力發展「軌道觀光」，為提升和強化旅客體驗的服務能量，從行前、行中到行後的規劃，鳴日號至少已投入350個集團人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，展現「以人為本」的高端服務。

王文傑並表示，目前集團自有的觀光巴士預計擴充至100台，將整合多元交通和場域，搭配臺鐵8大區域鐵道旅遊中心的成立，打造出日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，期能帶動國旅市場的新契機，未來並以此攻外人來台旅遊商機。

鳴日號主打「五星服務」及「五感體驗」，以獨特尊榮感、在地文化、鐵道文化和美食文化四項元素規劃遊程，打造高規格的鐵路主題旅遊。首先，月台便是迎接旅客的重要環節之一，北部出發旅客以南港車站第三月台，提供給鳴日號乘客專屬使用，並獨家規劃「行李專車」從始發站運送行李送至下榻飯店，免去旅客拖著大行李上下火車之不便，列車上並配置專業服務管家，提供尊榮的款待服務。

以鳴日號跨年首發團為例，12/31出發前於南港和新烏日站，將舉辦迎賓音樂酒會，抵達太麻里時，臺東縣縣長饒慶鈴特別於清晨五點親臨車站，歡迎首發的鳴日號旅客。元旦也適逢卑南族年祭，屆時太麻里車站廣場將進行熱鬧的迎賓表演活動，並奉上熱熱暖心的薑茶，一同在千禧曙光園區迎接2021年本島的第一道曙光。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號跨年首發團特別贈送客製化「鳴日禮」(future essentials)，包含：毛毯、盥洗包、拖鞋、手環、手札、搭乘證書和紀念明信片！特定車次還能吃到結合當地食材的鳴日號專屬紀念便當，並提供H?agen-Dazs哈根達斯冰淇淋。此外，鳴日號一大特色是鐵道移動印象，規劃停靠秘境小站如東里、山里、枋山、枋野等，或是在特定區間緩行，欣賞各季節限定景致，傳遞鐵道移動慢行間才能看到的美景。

鳴日號2月份共有10個觀光列車次，特別推出賞櫻主題列車二日至五日的行程，更特別安排於武陵農場櫻花樹下野餐與音樂會。雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，過往臺灣平均每年赴日賞櫻超過30萬人次，在國境封鎖之下國內賞櫻旅遊需求大增，加上賞櫻期間適逢農曆春節和228連假，特別推出「鳴日春節孝親專案」，針對1月15日前報名、凡年滿55歲之旅客，即享有每晚每人1,500元折扣，最高6,000元優惠。

在環島遊程部份，除了賞櫻和泡湯行程，特別安排列車於石城和大里之間緩行，可遠眺龜山島美景，還有部落文化體驗和多元主題；當鳴日號走到社頭小鎮，更將邀請鐵道文化主題餐廳－福井食堂製作鐵路便當，從美味中感受老闆對鐵道的熱情。旅途的尾聲行經海線，將停靠大甲，走進鎮瀾宮，為旅客們送上祈福皮革御守，一同為明日祈福。或是到臺南來趟文化走讀，穿梭水仙宮市場和全美戲院，並在林百貨或台文館度過下午茶時光，感受知性又富含歷史底蘊的府城風采。同時從2月份開始將推出兩梯次2/5、2/17出發的四天環島列車，將採郵輪多母港停靠模式，有別於國民旅遊單一客源地，同一列車旅客可以從新烏日或南港站始發，回程亦可選擇不同點下車，讓旅遊玩法更多元便利。

隨著美學觀光列車「鳴日號」跨年首發團即將啟動，臺鐵亦設置全臺首座花蓮車站「禮賓候車室」，特別委請鳴日號觀光列車設計團隊「柏成設計」操刀，融合在地特色元素，運用花蓮大理石材，藉由空間策展的手法來呈現「貴賓室即是美術館」的概念。一進入花蓮禮賓候車室，可看到優雅的環形吧檯，上方採用垂吊式燈管，及大面積的玻璃窗景，整體視覺相當明亮，加上舒適的座位區，猶如置身文青咖啡館，旅客在享用咖啡茶點之餘，還能欣賞列車進出及戰鬥機起降。餐飲服務則由雄獅集團的「欣食旅」規劃，提供各式飲料及在地風味小點，使其不只是等車的空間，更讓旅人能在此找到花蓮專屬的緩慢悠閒。

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