POS廠伍豐(8076)今年營運受新冠肺炎疫情衝擊，聚焦視訊互動老虎機及加值服務平台布局，其中視訊互動老虎機明年效益可望顯現，力拚營運重返成長軌道。伍豐今（29）日股價在買盤敲進下放量勁揚，最高上漲6.57％至30元，回升至1個月高點。

截至午盤，伍豐維持逾3％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超56張，昨（28）日調節賣超29張。

伍豐占比逾5成的歐美市場及轉投資俄國賭場，均受新冠肺炎疫情衝擊，2020年前三季營運明顯下滑。雖然本業維持獲利，但受匯損及轉投資俄羅斯賭場轉虧致使業外轉虧拖累，使歸屬母公司稅後虧損0.53億元、每股虧損0.2元，為近10年同期低點。

伍豐日前法說時表示，轉投資的俄羅斯海參崴「水晶虎宮殿」3月底至7月中暫停營運，致使前三季採業外權益法認列損失0.87億元。不過，隨著中場及老虎機業務逐漸復甦，8、9月的息前折舊前攤銷前利潤（EBITA）已由負轉正，營運狀況已谷底回升。

展望後市，伍豐預期本季營運將略優於第三季，仍需視歐美封城狀況，當地供應商預期歐美市場明年2～3月可望好轉，預估上半年營收可望回升約3成。中國大陸需求自8月起大幅反彈，前11月狀況已與去年相當，明年上半年可望成長2～3成。

伍豐董事長徐明哲表示，公司2年前著手發展提供加值服務平台，朝發展軟體生態鏈布局。除結合自家硬體設備銷售，主要強調提供可相容於各家設備的軟體加值服務，或銷售提供完整的解決方案，以多樣化、開放式、模組化方式協助產業數位轉型，目前基礎已完成8成。

博奕業務方面，徐明哲指出，疫情帶動虛擬賭場及相關遊戲需求興起，伍豐看準線上發展趨勢，進行視訊互動老虎機研發，預計提供影音直播遊戲，且在國內及海外均有布局，明年效益即可望顯現，顯著挹注營運成長動能，未來可能擴展至其他應用。

(時報資訊)