國內新冠肺炎病例日增，國民黨醫療委員會主委蔡明忠今天對疫情指揮中心的多項作為提出質疑，包括機師隔離3天是和國內防疫賭運氣？指揮中心將集中檢疫所視為堅強堡壘，是不是太過天真？面對一再出現的入境陽性個案，光靠入境前3天的PCR檢測夠嗎？是否要啟動入境普篩？都應該再被審慎討論檢視。

蔡明忠也以「隔離3日的機師」、「高燒的英國返台者」等情形，直指現況是「千瘡百孔的防疫神話」。

蔡明忠說，猶記得今年3月疫情方興未艾之際，指揮中心斷然全面禁止外籍人士入境，「阻絕於境外」的策略，為日後社區防疫奠定成效豐碩的基礎。但今昔對比，在國際間疫情再燃、更甚以往之際，我國卻不斷出現「情況特殊」的境外移入個案，耙梳其紋理，則在在顛覆他對過去防疫政策的理解。

他說，例如機師隔離3天固然有其國際運輸考量，但毫無配套措施下，是認為飛航組員身體特別勇健，還是在和國內防疫賭運氣？又如下機時高燒的案792，又不免令人質疑登機前日PCR陰性報告究竟能否有效為我國築起抗疫高牆？面對變種病毒肆虐的英國，回想前陣子暴增的外籍移工個案，指揮中心將集中檢疫所視為堅強堡壘，是不是太過天真？

蔡明忠說，為抵禦疫情的持續衝擊，政府向來藉由高喊「就快要有疫苗」 安撫民心，但迄今卻仍只聞樓梯響；對於防疫下半場，民眾在戴口罩、做好個人防疫措施、配合政府防疫新生活後，更期待政府採行有效、安全、堅實的防疫措施，不能因國籍、職業、權貴而有所妥協。

他指出，國際疫情二度爆發，是否採取入境旅客（邊境）篩檢作業的議題，再次被關注。畢竟面對一再出現的入境陽性個案，光靠入境前3天的PCR檢測夠嗎？是否要啟動入境普篩？都應該再被審慎討論檢視。

蔡明忠強調，民眾要的是安心，要的是「阻絕於境外」，更由衷希望「台灣零確診、無社區感染」，面對國際、國內疫情的變化萬千，中央疫情指揮中心自然要做滾動式的防疫，確不可掉以輕心，毀了台灣民眾努力成就的防疫成果。

(中時 )