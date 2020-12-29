曾任《戀戀風塵》、《悲情城市》等經典電影的資深製片、監製張華坤上周六因肺腺癌過世，享壽67歲。突如其來的死訊，讓多位電影人相當震驚且不捨，男星段鈞豪在臉書上沉痛地發文感念對方當年的提攜，與張華坤私交不錯的前台北市文化局長倪重華，今早也低調表示稍後會對外統一發佈。

段鈞豪向《中國時報》記者透露在他16歲，邊讀華岡藝校邊做電影製作助理時，就做了張華坤擔任製片的日本電影《雨狗》，對方還讓他客串，也開啟了段鈞豪電影幕後的工作。「直到高中畢業，坤哥大膽嘗試找我做主要角色，拍攝了我第一部電影《想死趁現在》，接著《運轉手之戀》，還有日本在台拍攝的《太空》，直到今年上映的日本電影，三池崇史的《初戀》，都是坤哥為我安排爭取的」。

段鈞豪說甚至他人生中第一個電影節–香港電影節，還有越南亞太影展，都是張華坤帶他參加的，「我們住在一起，無話不談，坤哥是帶我入行的貴人，有了坤哥找我演戲，接著侯導才看到我，在1999年與我簽演員經紀約，所以從我入行，教育我片埸規矩，教導我在電影圈怎麼做人，介紹有名氣的演員、導演給我認識，全是坤哥」。

段鈞豪回憶起張華坤「雖然是公認的脾氣很大，但我印象中，我從來沒有被他駡過一次，因為我了解他，知道他的脾氣，我知道什麼時候該說什麼，做什麼事。坤哥私下其實是非常幽默，非常非常愛太太，對太太非常溫柔的」。並透露近年來張華坤不菸不酒、早睡早起，也都有在爬山跟運動，段鈞豪也是一有空，就去公司看張華坤，「他都抱著他的愛犬然後泡茶給我們喝」。

今年8月，段鈞豪接獲張華坤生病的消息，馬上打電話關心，「但坤哥叮囑我，此事絕對不可跟任何老朋友說，不想大家擔心，也不要大家麻煩，更拒絕探望，坤哥的脾氣我懂，所以我也就不敢多說了」。直到前天，得知張華坤過世的噩耗，讓他感到相當痛心且遺憾，「沒能見上最後一面，但最後問候和工作的訊息都有保留，最後我也再發了一次，和坤哥告別的訊息給他，但是不再得到回覆了」。

張華坤一直被圈內人稱作「坤哥」，一生參與超過50部電影，早期擔任過場務、道具等職務，之後便專心擔任電影製片一職，曾與侯孝賢導演合組「萬年青影業公司」，推出過《風櫃來的人》、《小畢的故事》等片。2000年與陳以文共同執導《運轉手之戀》，獲頒台北電影節年度最佳導演，也擔任過台灣經典黑幫電影《少年吔，安啦》的製片。

(中時 )