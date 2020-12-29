知名連鎖美語補習班威爾斯美語無預警倒閉後，多名付費學員因向銀行借款或刷信用卡預繳補習費遭銀行索討，消保會提告要求合作金庫等不得向消費者請求2016年後未到期的金額，台灣高等法院維持一審判決，認定消保會主張沒有理由，判決駁回。可上訴。

消保會提起民事訴訟主張，本件消費者在2013年至2015年間與威爾斯美語簽訂補習契約，消費者並與合作金庫及永豐銀行等金融機構、資融業者簽訂信用貸款契約、信用卡契約或分期付款契約，以預繳補習費方式購買課程。

但威爾斯美語在2016年1月間無預警停業，未提供後續補習服務，消保會已代消費者向威爾斯美語終止補習契約，而威爾斯美語另將其對部分消費者之補習費債權讓與這些資融業者，這6家金融業者不得向消費者請求給付2016年1月31日以後之未到期金額。

高院認為，消費者僅得向威爾斯美語請求退費或損害賠償，不得以威爾斯美語違約為由拒繳積欠貸款，且部分銀行請求消費者給付信用卡帳款，亦非違反保護消費者規定行為，消保會請求銀行不得向消費者請求未到期之金額，無理由。

(中時 )