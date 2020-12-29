美國總統川普27日簽署總額2.3兆美元的「2021會計年度聯邦政府撥款法」，其中包含挺台法案《2020年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020），推動對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、要求國務卿檢視對台交往準則等，同時也首次匡列300萬美元額度給「全球合作暨訓練架構」（GCTF），展現對台美關係支持。港媒評論則直言「台灣承受不起」，因為台灣的財政負擔不容許如此大撒幣；此外，也將刺激大陸對台施加軍事壓力。

香港媒體《中評社》今日評論指出，川普簽訂的法案中提到「促進台灣增加國防支出以提供國防戰略的足夠資源」，以及「非以國家為必要參與條件的國際組織」，可見，這些法案更像是美國讓自己能夠合理化、常態化的，對台灣收取「保護費」；尤其支持台灣參與國際組織，更是令人啼笑皆非，因為美國在川普主政下，早已自己退出了一大堆國際組織了。

不僅如此，評論更直指：「美國對台軍售常態化，台灣未必承受得起。」其原因有二：第一，台灣的財政狀況無法負荷這麼頻繁的大撒幣，其鉅額負擔必將引爆民怨；第二，常態化軍購將激怒大陸，以致對台灣施加更強大的軍事壓力，甚至打破原有的台海軍事格局。

評論強調，中國大陸外交部發言人趙立堅曾要求美國，不得再藉由台灣問題干預中國內政，亦不准實施針對或損害中國利益的內容與條款，以免破壞中美、台海關係，甚至造成不可逆的嚴重影響。另外，在大陸的壓力下，常態化軍售未必能如願，在美國把兩岸拖下水的計謀下，台灣最終必成為受傷最重的一方。

(中時新聞網)