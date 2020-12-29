雲林縣西螺鎮日前發生一起車禍事故，一輛自小客車在直行行經十字路口時，與欲左轉的機車擦撞，車禍當下小客車緊急向右靠，但疑似輾過路上物體，車身下上大幅起伏了一次，接著行車紀錄器畫面中即出現一名路人倒在路邊，許多人嚇得問「輾過人了？」警方則出現澄清，該騎士現已平安出院，應該是輾過機車。

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》昨（28）日上傳一段行車紀錄器畫面，畫面中一輛銀色自小客車與一輛機車發生車禍，小客車疑似輾過地上物體，上下起伏一下後，路邊突然出現一名男子倒在地上，讓網友嚇到驚呼「是輾過人嗎？」警方事後則表示，應該是點輾到機車。

小客車第28秒處疑似輾過路上物體，車身下上大幅起伏了一次，接著行車紀錄器畫面中即出現一名路人倒在路邊，許多人嚇得問「輾過人了？」（翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

據悉，該車禍發生在12月16日西螺鎮公館里雲71鄉道，駕駛銀色自小客車的林姓駕駛直行，行經十字路口時，剛好遇到機車騎士欲左轉至同一車道，兩車發生擦撞，騎士當下摔出車外，經送醫診斷後有顱內出血、骨盆裂傷，於加護病房觀察數日後於24日出院返家休養。

警方指出，雙方經酒測值均為0，依影像檢視應為輾到機車，騎士現已出院返家休養；呼籲駕駛人行經有號誌路口應遵守交通號誌，切勿搶快，轉彎車應讓直行車先行，以確保行車安全。

(中時新聞網)