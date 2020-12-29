57歲陳姓男子28日晚間騎機車行經台南市安南區安中路三段時，因車尾燈不亮，被巡邏經過的市警三分局安南派出所員警發現，經要求停車受檢遭拒後，追逐2公里，直到陳男騎進無尾巷內擦撞路邊自小客車才就逮。事後，員警對陳進行酒測，酒測值為0.74毫克，全案依公共危險罪移送偵辦。

據查，昨天晚間9時45分許，警三分局安南派出所執行巡邏勤務時，發現陳姓男子騎乘的機車車尾燈不亮，要求對方停車受檢，但陳卻不服從指揮騎車逃逸，警方展開追逐後，對方在安中路3段400巷內因碰撞停放在路邊的自小客車才被逮，所幸無人受傷。警方於盤查時聞到陳男酒味濃厚，經實施酒測，酒測值0.74毫克。

警方表示，巡邏員警在安中路三段發現陳嫌機車尾燈不亮，違反交通法規，警方要進一步攔檢盤查時，陳嫌卻騎車逃逸，並竄進住宅巷弄內，最後陳嫌自己鑽進了無尾巷死胡同，並撞到停放路旁的小客車，無處可逃，警方立即逮捕究辦，路旁圍觀的民眾更比讚拍照發布於網路臉書社群，肯定警方取締酒駕的執法作為。

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(中時 )