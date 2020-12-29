結婚後總有各種難關，其中「婆媳關係」可說是最常見但最難解決的！律師蘇家宏就在節目中分享一個誇張案例，有名人妻發現老公婚後還會跟自己媽媽一起洗澡，除此之外她還疑似遭人下咒，最後發現下毒手的是婆婆，竟被反嗆：「誰叫妳要搶走我兒子！」。

這款婆媳矛盾，比八點檔還誇張！蘇家宏律師在《震震有詞》節目中分享案例，有名人妻婚後驚訝發現，老公到現在還跟媽媽一起洗澡，覺得奇怪，但老公卻說這很正常不怎樣，「從小洗到大，哪個地方沒被看過、沒被洗過？」，而夫妻倆感情也確實沒受影響，因此人妻就接受了這件事。

之後日子照過，但某天，人妻突然喉嚨痛，就醫後查不出原因，且不適的感覺越來越奇怪，某天聽到別人聊起會不會是被下蠱或下咒？人妻抱著懷疑的心情，搜索了房間，真的在床底下發現一張符及一根針，而她覺得可疑的對象只有婆婆，因此決定去問個究竟。

沒想到去質問婆婆時，婆婆直接承認，反嗆：「我就看不順眼啊，妳要搶走我兒子啊！」，人妻氣得跟老公說這件事，老公卻護著自己媽媽，直呼不可能，「媽媽都是對我們好啊！」，最終婚姻破裂，而蘇律師分享自己的觀點，覺得男生應該要站出來跟母親協商，分開住的要求也該是老公這邊來提，才有可能改善這樣的情況。

(中時新聞網)