國民黨組發會青年部今天與立委、動保團體共同召開「落實動保遏止毒殺」記者會，希望解決近期毒殺貓狗事件頻傳的問題，落實動物保護，並向大眾呼籲禁止毒殺動物。立委林奕華說，目前正在推動《公寓大廈管理條例》修法、動保警察方案，並希望把動保觀念帶進修憲委員會，提升動保觀念及動物權益。

國民黨青年部主任陳冠安表示，青年部希望透過青年智庫，從政策和議題去爭取青年世代支持，動保是年輕世代相當關心的議題，今年我們觀察到的新聞有相當多的動物毒殺事件，那最新的事件在聖誕前夕，所以我們趕緊針對這個議題召開記者會，希望能向社會呼籲「落實動保，遏止毒殺」。

青年部助理研究員何元楷指出，根據農委會統計，近年國人飼養寵物的比例是逐年升高，甚至已經快超過全國兒童的數量，財政部統計也指出說所謂的「毛經濟」正在蓬勃發展。因此國政願景不能忽視動物保護的重要性，未來應該把動物保護這個議題納入憲法，動物權和人權一樣重要，落實真正的動物保護，才能達到社會友善動物的目標。

立委林奕華指出，動物保護是尊重生物權的世界趨勢，需要從教育開始扎根。目前已在立法院提出《公寓大廈管理條例》修法，希望讓毛小孩在《公寓大廈管理條例》保障之下，成為家庭的一份子，並經由公約管理，讓毛小孩的存在被大家喜歡。

她說，有關動保警察，目前已請農委會做相關研究，近期結案報告應該就會出來，希望此基礎下，討論出可行的動保警察方案，讓遺憾的事情不再持續發生。希望能把動保的觀念帶進這次修憲委員會裡面，鄭麗文委員的版本已連署完成，是第一個送出的，她的版本今天也將開始連署。

文傳會主委王育敏表示，國民黨持續在改變，除了政治議題外，更在乎人民關心的動保議題。過去她在立法院就曾提高虐待動物的刑責，但許多民眾可能還不認識到毒殺貓狗已經觸犯法律，未來應該讓更多的基層村里長去廣為宣傳，讓更多人有動保意識，從社區就阻止悲劇發生。

她也指出，現在動保稽查人力不足，政府應該正視，2018年全國的動保檢察員共153人，專職的77人、兼職的76人，每個人平均一年受理的動保申訴、稽查案件494件，如此高的案量，不可能能處理好每一個案件。動保團體曾為動保團體見過蔡總統，當時得到正面回應，因此立法院現在應該持續督促，農委會也要加把勁來具體落實，透過設置動保警察，凸顯對動物福利的尊重。

台灣動物社會研究社執行長朱增宏說，毒殺是三角關係，不只毒殺的人對動保可能有錯誤認知，飼主也有部分責任，但我國目前卻沒有專職的動保警察，來釐清問題。最近民間動保團體舉辦動保村里長選拔活動，其中有很多國民黨籍的里長就做得有聲有色。目前國民黨籍里長有四成左右，未來可以透過基層來多加推廣，這樣對台灣的動保議題就有很大幫助。

台灣動物保護法律研究協會秘書長尤捷平指出，毒貓毒狗問題日益嚴重，農委會應該給動保檢查員一個辦案的SOP和裁量標準，警政署也應強化第一線警員的訓練，提供處理動保案件的獎勵，從這兩方面雙管齊下，應該就可以第一波遏止毒貓毒狗日益嚴重的狀況。

(中時 )