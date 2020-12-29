立積(4968)受惠WiFi 6升級潮將帶動均價以及量的提升，有利於明年營運，加上手機搭載WiFi FEM也將在明年出現大規模成長，整體來說，立積市占率將穩健擴大，營運動能十足。

立積受惠於全球WiFi 6升級潮，後續營運動能強勁，目前立積預估明年WiFi 5和WiFi 6將迎來產業的黃金交叉，WiFi 6的ASP相較WiFi 5增加達3成之多，不僅單價提升，WiFi 6路由器中的FEM需求數量更大，將為立積WiFi FEM出貨量帶來相當大的想像空間上，加上立積目前訂單能見度已經看到明年第一季，營運長線不淡。

立積聚焦於WiFi的功率放大器(PA)、射頻前端模組(FEM)業務，長線動能來自於中系智慧型手機WiFi FEM市占率擴大，以及完整的產品線，在全球網路業者WiFi 6標案強勁成長，法人就看好，立積2020~2022年營收複合成長率為26%、獲利則為32%。

立積在手機領域起步較晚，手機WiFi FEM在今年營收貢獻度仍為個位數，但隨著5G手機的滲透率提升，有利於立積的手機WiFi FEM出貨在2021年擴大到雙位數營收占比，目前已經看到大陸主流智慧型手機的WiFi FEM搭載率提高，且中系手機廠導入公司WiFi 5 FEM設計而擴大市占率，法人預估，2021年立積手機WiFi FEM營收強勁年增255%，且預期在韓系手機增加中低階機種委外給大陸ODM製造之下，立積與韓系客戶業務將增加，有望帶來離散射頻元件商機，其中尤其看好在三星的滲透率增加，將扮演立積成長動能之一。

(時報資訊)