和泰車(2207)代理TOYOYA的年度最暢銷車款TOYOTA RAV4，推出全新RAV4躍野冒險版，此為TOYOYA專為日本及台灣市場開發車型，搶攻追求個性化外觀及喜愛戶外活動的客群。

TOYOTA RAV4自上市以來，憑藉著霸氣動感外觀、舒適質感內裝及豐富安全配備等優勢，廣受消費者喜愛。2020年全年銷售台數已突破3.1萬台以上，稱霸台灣銷售冠軍，且不分級距皆為單一車款銷售冠軍。

TOYOTA總代理和泰汽車特別導入全新RAV4躍野冒險版，以RAV4 ADVENTURE 4WD為基礎，強調更陽剛霸氣的設計風格，提供消費者更多元的選擇。

在外觀上，專屬設計的大型運動化車頂架附鋁合金置物橫桿，提升車主擴充裝載便利性。18吋運動化消光黑鋁圈搭配專為4WD SUV設計的Dunlop越野全地形輪胎。另外，RAV4躍野冒險版搭載2.0L Dynamic Force汽油引擎，創造最大173匹馬力。Multi-Terrain Select智慧型越野地形系統，提供5種行駛模式，滿足On-Road、Off-Road的操控需求。安全配備方面，無論是TSS 2.0智動駕駛輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、PVM環景影像輔助系統及E-Mirror電子式後視鏡等，皆為RAV4躍野冒險版標準搭載。RAV4躍野冒險版以116.9萬元的價格，鎖定追求外觀及輕度越野需求的玩家。

(時報資訊)