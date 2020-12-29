面對今天中部空氣品質不佳，民進黨團總召陳世凱今天批空汙不應政治操作。（陳世凱提供)宗攝）

台中市長盧秀燕昨天就職2週年報告市政成績時，強調2年前打出「市長換人、空氣換新」口號，吸引選民支持的她繳出空品治理的成績單；接近國家空氣品質15微克標準，但她不會就此滿足，還要更加努力。台中市議會民進黨團總召陳世凱批評說，今天紫爆市府卻連一句話都沒有吭聲。

盧秀燕昨報告就職2年來的執政成績單，針對市民最在意的空汙問題，強調上任以來制定「藍天白雲行動計畫」，推動包括要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場等策略，逐步改善空汙；她並請大家抬頭看看台中的天空，在本應是空汙季的時節，已能看見 「藍天白雲」，這才是台中的天空。

盧秀燕昨天表示，根據環保署數據，台中PM2.5平均排放濃度由2018年每立方公尺18.8微克降到今年截至12月20日已達15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，但她不會就此滿足，還要更加努力。

面對今天中部空氣品質不佳，陳世凱批評說，空汙不是拿來消費、不是拿來做政治操作，是真正要為市民解決的重要問題；請我們的市長，在今天空汙這麼嚴重狀況底下，請出來說句話，想想辦法幫台中市民解決空汙的問題吧！不要只有政治操作，少一點政治多一點做事。

(中時 )