快艇遭逢空前慘敗之後，帕金斯(Kendrick Perkins)在節目上繼續追打，他對ESPN說：「勝敗乃兵家常事。上半場落後50分？好吧，我想看看下半場快艇會不會反擊，輸個30分還可以，結果他們什麼也沒做(最後輸51分)！」

里歐納德(Kawhi Leonard)的缺陣顯然不足以做為藉口，帕金斯說：「如果他休息一天你就要輸50分，那他豈不是世界最強的球員？問題在於他們沒有領袖，我說的不是總教練，我說的是在休息室喊話激勵，在球場上衝鋒的指揮官。」

帕金斯要罵的其實是保羅喬治(Paul George)。喬治在兵敗後表示他們因為晚一天慶祝耶誕節，狀況還沒回穩。快艇兩個主將，里歐納德不喜歡開口，喬治則是一開口就講幹話，帕金斯認為現在的隆多(Rajon Rondo)都還是比他們更好的領袖。

「我最看不下去的是快艇束手待斃，居然沒有試圖拯救一下比賽。」帕金斯痛批這是快艇球員欠缺心理素質，也沒人站出來團結他們，這是很嚴重的問題。

話雖如此，快艇其實不是沒反攻，他們下半場開賽連得10分，打得獨行俠叫暫停。快艇第3節攻進30分，比整個上半場還多，合計下半場46分已是正常比賽水準，只能說獨行俠當天火力真的很猛。

(中時新聞網)