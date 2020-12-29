搶攻「藝創經濟」商機，六福旅遊集團FUN LAB藝創中心發揮「創新媒合」平台的精神，攜手國立歷史博物館跨界合作將臺灣藝術結合精品小農咖啡，推出首支聯名商品「驚豔臺灣精品咖啡」系列，為六福跨域整合企業與藝創品牌的處女作，建構創新藝創模式，未來並將延伸至更多工商、設計領域，串接企業品牌力與新創產品。

為推廣臺灣精品咖啡，FUN LAB藝創中心 將於2021年1月1至31日周末下午，在六福萬怡七樓FUN LAB藝創中心設置「行動咖啡館」，咖啡職人會現場手沖限量咖啡教民眾品嚐(須上網報名)；今日(12月29日)舉行的首場「行動咖啡館」，難得邀請到國立歷史博物館廖新田館長擔任一日店長，除現身為民眾賞析馬白水畫作外，也與文青藝人陳明珠互相PK手沖咖啡，由知名國際咖啡評審林哲豪試飲評比。

自2020年12月29日至2021年1月14日，民眾可至FUN LAB六福藝創中心線上商店預購《驚豔臺灣精品咖啡》，1月15日起可至TSUTAYA Bookstore蔦屋（松山、南港、內湖）店、國立歷史博物館線上商店、FUN LAB六福藝創中心線上商店、Pinkoi自由選購。

全球圖像授權蔚為風潮，其中藝術授權在全球市場約有將近2000億的市場，顯現藝術產業化正加速擴展，頂級藝術正大量滲透大眾生活，並創造龐大經濟價值。。六福旅遊集團成立FUN LAB藝創中心之初，即透過異業合作、臺灣文創商品、特殊展演、沉浸式體驗等方式，創造獨特體驗的實驗基地，建立集團優質藝文形象。今六福旅遊集團FUN LAB首推之聯名商品《驚豔臺灣精品咖啡》系列，期望讓大師巨作進入民眾生活，品咖啡同時體驗馬白水的藝術美學。

「驚豔臺灣精品咖啡」產品靈感取自馬白水大師作品裡的臺灣精神與中西融合美學，太魯閣壯闊之美代表中式深厚底蘊，咖啡則代表西方精緻飲品文化，二者結合堪稱為經典，除展現文創產業無限多元的可能性外，更提供消費者另類美學生活體驗。

六福旅遊集團精選6款咖啡豆：極品阿里山、典藏大武山、品味新古坑、嚴選寶島契作、櫻都蜜處理、玉山黑櫻桃，每款嚴選咖啡完美呈現臺灣原生咖啡本身純粹風味，像是典藏大武山的茶味與獨特堅果香氣均衡，香濃滑順、醇厚，風味餘韻令人著迷，或評鑑常勝軍—極品阿里山的咖啡豆果實飽滿，其高海拔的特殊風味，入口後層次分明，香醇回甘，風味獨特。此外，FUN LAB藝創中心更精心設計可隨手購入的方便型濾掛式包?，或逢節送禮皆宜的咖啡豆禮盒，購入全系列馬白水24聯幅畫作《太魯閣之美》商品，可攜回家佈置，為家庭增添美學氣息。

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