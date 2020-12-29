高雄跨百光年市府加入互動科技，設定多組留言供民眾上網挑選，並投影在高雄流行音樂中心低塔牆，許多人對「愛妳喔」、「肥肉掰掰」情有獨鍾；不過，留言選項之一「我們不用發大財，腳踏實地才是我們的樣子」，引發藍營議員質疑邁市府趁機暗酸韓國瑜、挑起對立，罷免都結束那麼久了，綠營仍持續在高雄散布仇恨；文化局則強調並無針對性，但為避免誤解，已刪除該留言選項。

高雄跨百光年系列之一「奇想音浪」透過互動科技，民眾上網挑選設定好的留言，即可藉由對話框方式出現在高雄流行音樂中心低塔外牆，市長陳其邁也親自嘗試，「邁邁市長想對未來的高雄說：繼續向前衝」。

高雄市長陳其邁也親自嘗試，「邁邁市長想對未來的高雄說：繼續向前衝」。（高市文化局提供／林宏聰高雄傳真）

高雄跨百光年系列之一「奇想音浪」透過互動科技，民眾上網挑選設定好的留言，即可藉由對話框方式出現在高雄流行音樂中心低塔外牆。（高市文化局提供／林宏聰高雄傳真）

據高市文化局統計，留言已超過6000多筆，其中形容詞第一名是「現在的」共1272次、主詞第一名是「高雄」共1216次、留言第一名是「愛妳喔」共895次，亦即最多留言是對「現在的高雄」說「愛妳喔」。

形容詞、主詞、留言的配對有非常多可能，還可對「天公伯」、「酸民」、「對面女孩」、「水電工」甚至「COVID-19」留言，民眾玩得不亦樂乎，但其中一個留言選項特別引人矚目，「我們不用發大財，腳踏實地才是我們的樣子」，令人直接聯想前高雄市長韓國瑜的競選口號「高雄發大財」。

國民黨高市議員邱于軒痛批，高雄跨百、跨年是喜事，應歡迎全民一起迎接喜事，但市府互動留言活動的留言選項，完全無視支持韓國瑜的市民，確實可能激起政治對立，「只要是為高雄努力過的市長，包括謝長廷、陳菊我都肯定，應感謝歷任市長和每位市民對高雄的貢獻，而非用酸言酸語再次挑起對立！」

「民進黨好像還在繼續選舉當中！」議員黃紹庭則說，陳其邁就職3個多月以來，經常把市政失誤甩鍋給前朝，綠營更把持續修理韓國瑜當成最大樂趣，絲毫沒意識到他們已經執政，應好好為市民打拚，「嘴巴講罷免已結束要回歸市政，實際上完全不是這麼一回事」。

高市文化局回應，關於奇想音浪的互動留言，原本並無針對性，造成困擾，始料未及，為避免誤解，將立即刪去該留言選項；本報記者稍早再次上網查詢，奇想音浪這則留言選項已經消失。

(中時 )