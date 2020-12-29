美國總統拜登將於2021年1月21日就職，外界好奇台美友好下，會不會派使團前往美國參加就職典禮。外交部發言人歐江安表示，美國總統就職典禮是由聯邦參、眾兩院成立的「就職典禮國會聯席委員會」負責籌辦，歷屆的就職活動主要是要讓美國民眾共同參與、慶祝，向來不會正式邀請外國政府組團參加。

歐江安指出，根據我方掌握資訊，目前因為疫情的關係，美方朝大幅縮小規模方向辦理，目前也沒有規劃邀請外國使節、外國政要觀禮。此外美國政府機構、國會等因為疫情關係，沒有開放外界人士進行拜會。在考量目前的疫情發展及配合相關防疫規定，可以預期我方籌組慶賀團前往美國出席拜登就職典禮的機率不高。

她表示，台美關係長期緊密友好，近年來更有大幅進展。目前美國選後正值交接時期，外交部會持續與美方密切聯繫，掌握美國總統就職典禮相關安排及疫情發展。外交部及駐美代表處將透過最適當的管道，傳達台灣方面的祝賀。我們也期盼與拜登政府密切合作，在既有的良好基礎上，持續穩健提升台美關係；此外，也對川普政府任內致力深化台美友好關係，達成史上最佳狀態，表達我方由衷感謝。

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