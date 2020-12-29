英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（LSHTM）一份研究結論指出，英國每週接種疫苗的人數必須達到200萬人，才能避免第3波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發。

根據路透社統計，截至今晚，英國累計230多萬人染疫與逾7萬1000人病故。

研究說：「最嚴格的介入手段是英格蘭各地實施第4級防疫措施以及學校在1月期間關閉，同時每週為200萬人施打疫苗，這是我們認為唯一能讓加護病房負荷量低於第一波疫情期間水平的方案。」

「如果缺乏大量人口接種疫苗，2021年的染疫、住院、入住加護病房與病故人數，或許會超過2020年。」

這份尚待同儕審查的研究也說，加快腳步每週為200萬人施打疫苗，「預期會有更顯著的影響」。

英國首相強生（Boris Johnson）與其科學顧問表示，一個傳染力增加70%的變種病毒，正在英國快速擴散，不過據信不會更致命或使患者症狀更為嚴重。

媒體上周末報導，英國將在明年1月開始向人民接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）共同研發的疫苗，預期這款疫苗幾天內就會取得批准。

英國本月稍早領先全球，全國大規模施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。英國政府24日表示，已有約60萬人接種第一劑的輝瑞＆BNT疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1091229

(中央社)