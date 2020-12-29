蛋料理是許多台灣人的最愛，一名網友昨天在PTT發文，詢問全熟的水煮蛋要怎麼煮才會有軟綿綿的口感，對此，網友們指出全熟蛋要好吃，關鍵在要有好的雞蛋，而家庭料理研究家也在網路上傳授完美水煮蛋的做法。

這名網友在PTT發文後，釣出許多內行網友回應，全熟水煮蛋要好吃，首先要有好的雞蛋，「好的蛋差異非常大，即使是滷蛋都可以蛋黃綿綿、蛋白QQ」、「蛋的價格真的可以體現在品質上」、「覺得放養的雞蛋煮起來好像比籠養的好吃一點」、「雞蛋口感就是火候的問題」。

以前曾在拉麵店打工過的家庭料理研究家KAZU，在YouTube頻道「日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE」教大家完美水煮蛋的做法，關鍵在先於較圓的雞蛋屁股處戳一個小洞，方便剝殼，以及冷水下鍋，滾水後大約煮10分鐘剛好全熟，他個人覺得，5分熟的水煮蛋是最好吃的，以下是水煮蛋的做法。

1.準備雞蛋、水，先在雞蛋較圓的屁股處戳一個小洞，讓蛋不會爆開來，方便剝殼。

2.將蛋放入鍋中，水加到雞蛋的一半高度，水滾前一直攪拌，蛋黃才會在中間，滾後轉中火蓋蓋子，依熟度決定要煮幾分鐘，例如：5分鐘就是5分熟，全熟大概煮10分鐘左右。

3.建議煮水煮蛋時用舊一點的蛋比較好，因為新鮮的蛋，蛋白和殼會黏住。

完美水煮蛋的做法。(翻攝自youtube)

(中時新聞網)