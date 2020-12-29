位於台北市的大屯火山群為活火山，地底逾20公里處有岩漿庫，未來不排除有噴發的可能性。今（29）日交通部中央氣象局辦理「火山噴發訊息」災防告警細胞廣播訊息（CBS）發布測試演練，不過扮演重要指揮角色的湖田里里長卻沒收到簡訊。對此，民進黨立委吳思瑤緊急聯繫氣象局、NCC，要求務必找出缺失並提出檢討。

去年8月，台北市一場規模3.2地震，氣象局追查原因發現是大屯山活動造成，也證實大屯山是一座活火山。

吳思瑤今在臉書表示，自從科研證實大屯火山是活火山，就不斷爭取推動國家災防系統納入火山災防，除推動《災害防救法》修法外，也建立跨部會機制，擴大所有災前預防及災後應變的措施，比照地震、颱風、傳染病、豪雨、低溫災害警報，火山災害是複合式災害，更應該即時通知、有效救災。

北投湖田里首次測試台灣史上第一次的火山災防告警簡訊，吳思瑤指出「這次細胞簡訊有點落漆」，最重要的在地指揮里長曹昌正成了邊緣人，並未收到簡訊。吳思瑤也緊急聯繫交通部氣象局、NCC，務必找出缺失提出檢討。

今（29）日交通部中央氣象局辦理「火山噴發訊息」災防告警細胞廣播訊息（CBS）發布測試演練。（圖／摘自鄭明典臉書）

中研院地球科學研究所副所長林正洪領導的團隊，首度發現大屯山有「火山通道」，由大屯山氣體釋放形成，位於大屯山群的大油坑和擎天崗之間，未來若大屯火山噴發，這條火山通道將成為岩漿的噴發點，岩漿將依地勢流往較低窪的的天母、北投或金山。

#大屯火山是活火山 #這可不是假消息！ 就在今天，北投湖田里首次測試台灣史上第一次的 #火山災防告警簡訊！ 自從科研證實大屯火山是活火山，思瑤不斷爭取推動... 由吳思瑤發佈於 2020年12月28日 星期一

(中時新聞網)