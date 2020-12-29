監察院長陳菊昨率監委赴行政院巡查，監委鴻義章關注原住民籍軍警人數偏低，以及部分軍職役期短、退除早、離退率高等特性，建請研議相關轉職機制。內政部長徐國勇昨回應，警察需經國家考試及格始能畢業任職，只要職系相符，均可輔導轉任其他公職；國防部長嚴德發則說，國防部著手規劃屆退原住民就業宣導手冊。

原住民出身的監委鴻義章，上午舉行記者會，分享上任這5個多月來，巡查各部會後發現有待檢討的問題，從文化、教育、國防、衛福等面向為原住民發聲。

首先，鴻義章認為，過去有關紀念性質的博物館多半由民間推動，且性質涉及原住民族寥寥可數，建議創設「國家級戰爭紀念博物館」，有助於深化國家意識認同。而以太魯閣事件「戰役」紀念博物館作為主體，則是肯認原住民族過去作為政治實體的存在事實。

鴻義章日前曾針對原住民將官比例過低，以及避免青年官兵退伍即失業等議題，申請立案調查，今天他說，原住民族現役軍人數量約佔全體的8.9％，至於將官部分，更是僅佔2.4％；原住民族現役警察有2321人，僅佔全體的3.2％；他請各部會留意原民籍軍警職人數偏低的情況。

鴻義章指出，由於軍職具役期短、退除早、離退率高等特殊性，宜研議相關適任轉職機制，比如轉職到海巡、警戒等軍警，或者轉職到軍教從事國中校園安全與生活輔導。

鴻義章昨赴行政院巡察時，當面向行政部門反映這些問題，內政部長徐國勇回應，除警政外，包含消防、空勤、移民等單位原住民同仁轉業相關部分，以警察人員為例，需經國家考試及格始能畢業任職，因此同仁均有任用資格，只要職系相符均可輔導轉任其他公職，將責成警政署人事單位強化相關轉業機制。

國防部部長嚴德發則指出，原民籍佔志願役約一成，是主戰部隊不可或缺戰力。招募入營方面，國防部與教育部列管27所原鄉學校均已簽約招募志願役人力。留用官兵部分，藉由進修、深造等方式充實本職學能。

嚴德發還說，輔導退役轉業方面，主動辦理屆退原住民官兵職業訓練、企業媒合、轉任公職考試等方式，目前也著手規劃屆退原住民就業宣導手冊。行政院副院長沈榮津於總結時表示，有關該院人權處籌備事宜，業責成政委羅秉成辦理，其他部會因時間因素，改以會後書面回應。

此外，鴻義章樂見行政院未來成立人權處的規劃，並進一步提出台灣人權指標評量設計，包含生命防護與促進權、公民與政治權、經濟社會文化權、企業治理與課責權、公共衛生與醫療權、環境還原與保護權、以及族群平等與發展權。

(中時 )