《鏡週刊》今報導，國民黨內近來流傳一份由智庫內政組召集人黃德福做的民調，國民黨主席江啟臣連任黨主席的機率僅18％，慘輸朱立倫的56％；對此，江啟臣今天回應，這是捕風捉影、穿鑿附會。執政黨緊張國民黨氣勢上來，才用分化手段，「我們不會上當」。

對於週刊所報導民調內容，國民黨智庫稍早澄清不會做黨內選舉的民調。江啟臣今天也表示，智庫不會去做這種黨內選舉的民調，智庫也跟他說沒做這樣的民調；倒是有做萊豬跟罷免的民調，像是罷免桃園市議員王浩宇的民調，這也是智庫政策研析的工作。

江啟臣批評，這樣的報導，讓人家感覺就是捕風捉影，穿鑿附會，動機可議。現在整個焦點應該是在面對民進黨一黨獨大、鴨霸顢頇、不顧民意，這是國民黨在野共同目標，剛才黨團大會討論也都聚焦在怎樣打下個會期的議題，國民黨如何反應民意，這才是國民黨的焦點。

對於外傳因為江啟臣並未在黨團總召選舉挺林為洲，幹部都出走，江啟臣也澄清，現在大家都很團結，是有心人事見縫插針，國民黨不會上當，「改選也見縫插針，不改選也見縫插針。」

江啟臣強調，國民黨有自己的節奏，黨團幹部都認為大家相當團結，國民黨這個會期也打出氣勢，得到民眾認同。江啟臣也反批，可以理解現在的執政黨很緊張，因為看到國民黨聲勢上來，所以會用分化手段，去分化國民黨內部團結，「我們不會上當。」

(中時 )