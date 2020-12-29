美國總統大選至今已塵埃落定，整個流程僅差明年1月6日由參眾兩院確認選舉人投票結果，並由副總統彭斯宣布後，獲得306張選舉人團票的拜登將在1月20日宣誓就職即告終。不過，總統川普與其盟友仍不死心，共和黨眾議員戈默特與其他川普（Louie Gohmert）要求法院賦予在國會認證選舉人票上僅扮演「儀式性」角色的彭斯（Mike Pence）擁有獨斷權力，可推翻關鍵州的大選結果。

據美媒《國會山莊》與《CNBC》報導，這起最新一起由川普陣營推出大選翻盤的訴訟，主要聚焦在彭斯明年1月6日國會確認選舉人投票上扮演的角色，屆時彭斯將會確任拜登勝選。

不過1887年制定「選舉人票統計法」（Electoral Count Act）後的傳統而言，副總統在確認選舉人票會議上，多為扮演儀式性角色，但川粉忠臣與議員們要求由川普任命的法官凱諾德（Jeremy Kernodle），賦予彭斯獨斷決定採取哪一方推出選舉人團票為合法的權力。

戈默特向法院表示，「選舉人票統計法」部分有違憲法第十二條修正案而違憲，其中指出彭斯只須根據憲法第十二條修正案，並可行使決定某州選舉人票數的專屬權力與自由裁量權，不必遵守有條款限制副總統排他權力和自由裁量權的「選舉人票統計法」。

不過，法界人士指出，戈默特的要求太過牽強，加州大學法律和政治學教授海森（Rick Hasen）認為此案不會成功，喬治亞州州立大學法學教授凱瑞斯（Anthony Michael Kreis）也指出，「這根本瘋了」。

美國有線電視新聞網上周末也指出，川普親面向彭斯抱怨為何不積極幫助他翻盤大選結果，之後並轉貼川粉要求彭斯暫停認證選舉人票的貼文，要他表態意味濃厚。

(中時新聞網)