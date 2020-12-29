台中一名單親母親靠打零工撫養2名女兒，小女兒因罹患罕病「平腦症」需長期照護，她疑似因精神、經濟壓力大欲尋短，竟餵小女兒安眠藥後親手勒斃對方，再與大女兒一同輕生，大女兒當下曾央求不想死，事後她與大女兒撿回一命、小女兒則身亡；大女兒事後在法庭上哭求法官原諒母親，法院考量她罹患重度憂鬱，最後判刑3年2月。

判決書指出，該母親離婚後，獨力扶養2名女兒，大女兒就讀國中，小女兒罹患平腦症領有重大傷病卡、領有重大傷病卡，去年她工作不順利，沒有能力僱看護，，只能邊打零工邊照顧小女兒，疑似因為生活壓力過大，心生輕生念頭，她在今年7月先用安眠藥讓小女兒昏睡後，將對方勒斃。

待小女兒斷氣後，該母親再與大女兒一起吞食安眠藥，但大女兒一直向她哭求「可以不要死嗎?」大女兒最後趁藥效發作前打電話給父親求救。等到警方到住家時，發現小女兒已明顯死亡，林女及大女兒經送醫搶救無生命危險，檢方之後依殺人罪聲押林女，大女兒則被送到台中少年觀護所安置。

法院在審理時，大女兒在庭上替母親求情，「求法官原諒媽媽」，林女友人也表示林女對小女兒的照顧不遺餘力，林女經精神鑑定、確定罹患重度憂鬱症，事發時心神耗弱，情堪憫恕，符合減刑標準，判林女3年2月徒刑，可上訴。

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