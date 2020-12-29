台灣西半部29、30日兩天受境外污染及東北季風減弱影響，汙染物易累積空氣品質轉差，台中空品已達「橘色提醒」等級，市府隨即啟動應變措施，包含通知中火等前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街、加強污染稽查等多項防制措施，中火也已規劃於今日降載減排，減緩空品不良情形，提醒民眾做好防護措施。

環保局表示，市府啟動應變作為，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息；另中火也配合於今日00：00至10：30及11：00至16：30執行降載減排措施。

環保局強調，空品易受地形及氣候影響，市府持續加強改善措施，根據行政院環保署數據，台中PM2.5平均排放濃度由107年每立方公尺18.8微克，去年降至17.7微克，今年截至12月20日更降至15.4微克，改善幅度近2成。

今年除要求中火等大型固定汙染源持續減煤減排外，針對其它汙染源也持續推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放、加強跨縣市空污治理工作等；另外，考量今年受疫情影響，民眾搭乘大眾運輸交通工具的意願降低而改乘汽機車，環保局也針對移動污染源加強宣導管制，包括機車定期檢驗、路邊攔檢排氣、老舊機車及柴油車汰舊換新補助、推動電動機車倍增、建置友善電動車輛使用環境、柴油車攔檢等。

環保局提醒，明日鋒面通過及寒流南下，仍須留意境外汙染物影響，建議敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動並佩戴口罩防護，預計12月31日起，中部地區擴散條件將轉佳。

(中時 )