日本業者今年7月進口販售11款珪藻土（矽藻土）浴室踏墊，由於恐含超標石綿，相關業者已開始回收售出的2萬3658件商品。這是繼宜得利家居（NITORI）後，再傳石綿超標商品。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，恐含超標石綿的商品，是由位於福岡縣北九州市的「不二貿易」公司，今年7月起所進口販售的11種珪藻土浴室踏墊。

這11種珪藻土浴室踏墊在日本最大規模連鎖家庭電器零售商山田電機、以九州地方為主要展店區域的家居用品店GooDay，及西日本地區綜合超市youme Town等處販售，至今已售出2萬3658件。

各業者目前已在各自官網公布回收方式，持續進行回收作業。

厚生勞動省新聞稿強調，固態浴室踏墊只要在正常使用下，不會有石綿飛散的問題，但如果消費者自行切削踏墊的話，就可能造成石綿飛散。新聞稿中並沒有說明這些商品的原產地。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1091229

(中央社)