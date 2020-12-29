據悉，屬於印度財政部智庫的中央經濟情報局(CEIB)，已向間接稅與海關中委會(CBIC)提交比特幣徵稅相關方案，建議日後在印度境內交易比特幣時，得再繳交18%稅給政府。

印度政府也正在考慮，未來比特幣進行交易時，若真的徵收18%商品與服務稅(GST)，預計每年可為印度國庫貢獻約40億盧比。

報告中，CEIB建議可將比特幣列為無形資產，一旦比特幣在交易時，就可徵收商品服務稅。另外，也可將這些加密虛擬貨幣，當成像實體現金等流動資產，當交易出現獲利時就可課稅。

3月初時，印度最高法院做出裁決，解除印度央行（RBI）禁止商業銀行對加密虛擬貨幣，提供服務的禁令後，也就是印度的銀行可以再繼續提供加密虛擬貨幣服務。至目前為止，未見印度政府對這些加密虛擬貨幣有訂出任何規範，市場也擔心這些非實體流通的貨幣，除了會成為洗錢溫床外，也會影響傳統貨幣市場。

(時報資訊)