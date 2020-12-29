英國倫敦衛生和熱帶醫學院(LSHTM)最新研究顯示，英國需要每周為200萬人接種疫苗，才能阻止第三波大流行的出現。

英國在12月初成為全球首個批准新冠疫苗國家。政府在上周四指出，已經有60萬名英國公民接種了輝瑞疫苗。每周200萬人接種為難度相當高的挑戰。

據截至周一的數據顯示，英國有超過7.1萬人死於新冠肺炎，累計確診數為230萬人。

該研究報告指出，目前能設想將重症病房負擔降到低於第一波疫情的唯一解決方式，是讓全英國在一月進入最嚴格的第四級警示，所有學校關閉，並每周對200萬人施打新冠疫苗。

如果主要疫苗沒有能推出，那2021年的病例、住院數、重症住院、死亡人數都將超過2020年。要能快到每周對200萬人施打疫苗，才能產生實質性的效果。

據先前媒體報導指出，監管單位將在數日內批准牛津/阿斯利康(Oxford-AstraZeneca)疫苗，並在1月4日推出。

英國目前多數地區，包括最嚴重的倫敦已經收緊社交混合管制的措施，原先規劃聖誕節假期的鬆綁管制計畫，也大部分地取消。

(時報資訊)