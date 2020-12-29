就讀彰化縣員林市員林高中的蔡皓宇，去年拿下世界中學生游泳錦標賽50公尺蛙式金牌，還順便破了紀錄，不僅體育成績優異，學習成績也堪稱一絕，今年順利申請到美國康乃爾大學動物醫學系，成為員林高中首位錄取常春藤名校的學生，蔡皓宇謙虛的說，自己沒有很特別，如果有也只是特別的努力，未來會更努力，朝著目標前進。

擁有亮麗外型的蔡皓宇，從4歲開始跟隨哥哥的腳步學習游泳，蔡皓宇的哥哥蔡皓亘、蔡皓安，也是國內外游泳比賽常勝軍，更是多項紀錄的保持人，兩人在建中畢業後，蔡皓亘到美國西北大學攻讀神經醫學系，蔡皓安則是在柏克萊大學心理學系，兄妹3人可以說是允文允武，學霸兄妹檔當之無愧。

蔡皓宇的父親是員林在地婦產科名醫蔡宗冀(左)，他表示從小教導孩子觀念，要「擇其所愛，愛其所擇」，並且要相信孩子。(吳建輝攝)

蔡皓宇的父親是員林在地婦產科名醫蔡宗冀，他表示從小教導孩子觀念，要「擇其所愛，愛其所擇」，兄妹3人從小跟著阿嬤到游泳池游泳，培養興趣，慢慢走出自己的路；「要相信孩子」蔡宗冀說，台灣家長普遍對於明星學校存在一種迷失，想將孩子送到所謂競爭力較強的學校，激發潛能，但他認為，相信孩子比選擇環境更重要。

今年申請康乃爾大學的學生僅有8名女性，蔡皓宇是唯一亞洲女性，連評審都訝異，蔡皓宇說，從小玩樂時間確實比別人少，她更專注在提升自己，會選擇到國外念書，是因為國外學制較能在學習與運動之間取得平衡，相較台灣通常只會則一發展，這並非她所想要。

蔡皓宇說，因為常常到國外比賽，請假一請就是1個月，感謝學校老師課後幫她加強輔導，同學們也都會將筆記傳給她，讓她隨時可以唸書，也謝謝父母的支持，讓她可以全心全意朝著自己的夢想與目標前進，期許未來能成為一名優秀的獸醫。

(中時 )