日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(29日)展開新活動「立秋 私立茶熊學園2020」，推出茶熊學園七位新角色、免費抽卡、及每日任務獎勵活動！同步預告2021年1月將升級各項數值，開放等級上限能力與飛行島之力、加油加油協力等活動關卡，當升級到特定等級時，普通攻擊傷害將大幅提升，特定職業升到150級時，將開啟特殊能力，邀請各位冒險者一起加入立秋 私立茶熊學園，先行啟動冒現之旅，累積戰鬥實力吧！
在充滿朝氣的文化祭，將迎來第六期的七名新生，各社團的新生們將一起揮灑青春，展開全新的學園生活！
角色介紹
裁縫社的男孩 諾艾爾
職業：劍士
聲優：三瓶由布子
屬性：雷
介紹：「這是我的玩偶，很可愛對吧」
就讀茶熊學園的亞雷斯家的老么，為了學習如何製作可愛的物品加入裁縫社。
有本領的拳擊社員 加爾加
職業：格鬥家
聲優：興津和幸
屬性：雷
介紹：「一、二、站起來、站起來吧」
來到茶熊學園學習的討滅士，發現拯救故鄉的方法，不是只有戰鬥。
負責吉他的繼任者 瓦伊斯
職業：槍兵
聲優：櫻井孝宏
屬性：暗
介紹：「吶喊吧 吉他」
就讀茶熊學園的《黑暗之王的繼任者》參與樂團活動。
胡搞的廣播社 柯爾妮
職業：弓兵
聲優：小原好美
屬性：水
介紹：「要準備廣播啦」
就讀茶熊學園的武器店的女兒，同時身兼學生會書記、會計＆廣播社，學生生活非常忙碌。
啦啦隊社的聖蓮 麗妮雅
職業：魔導士
聲優：佐倉綾音
屬性：水
介紹：「衝吧衝吧GOGO」
就讀茶熊學園的＜花園＞調查員，管理亞拉瑪奇島的＜禁忌＞。
籃球社期待的少女 齊雅拉
職業：雙劍士
聲優：阿澄佳奈
屬性：火
介紹：「灌籃、嘿」
就讀茶熊學園喜歡披薩的少女加入籃球社，並享受憧憬的學園生活。
福利社的天狐 狐鈴
職業：符文劍士
聲優：相坂優歌
屬性：雷
介紹：「走過路過、千萬不要錯過」
茶熊學園中奔放起舞的狐狸巫女，為了使福利社常備著油豆腐而工作著。
立秋 私立茶熊學園2020活動五連發
自12月29日登場的《白貓Project》立秋 私立茶熊學園2020推出期間限定活動，冒險者每日登入，可獲得期間限定的免費抽卡與獎勵！
活動1 –茶熊系列凱旋登場
活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/12 15:59
活動內容：活動期間內，茶熊學園2018、2019、2020於每日16:00更新任一活動角色池，享有「1次」抽卡免費！
活動2 –立秋茶熊每日任務
活動時間：2020/12/29 16:00 ~ 2021/1/4 15:59
活動內容：每日完成指定任務，可獲豐富獎勵。
活動3 –立秋茶熊賓果任務
活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/31 15:59
活動內容：完成所有指定任務，可獲得稱號及各式獎勵。
活動4 –縮時票券贈禮關卡
活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/5 15:59
活動內容：活動期間內，開放建築縮時票券贈禮關卡，使用縮時票券可輕鬆升級建築物！
活動5 –每日登入獎勵
活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/12 15:59
活動內容：活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。
更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。
(科技)
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