《白貓Project》立秋 私立茶熊學園2020 〜風雲文化祭篇〜宣傳影片

日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(29日)展開新活動「立秋 私立茶熊學園2020」，推出茶熊學園七位新角色、免費抽卡、及每日任務獎勵活動！同步預告2021年1月將升級各項數值，開放等級上限能力與飛行島之力、加油加油協力等活動關卡，當升級到特定等級時，普通攻擊傷害將大幅提升，特定職業升到150級時，將開啟特殊能力，邀請各位冒險者一起加入立秋 私立茶熊學園，先行啟動冒現之旅，累積戰鬥實力吧！

在充滿朝氣的文化祭，將迎來第六期的七名新生，各社團的新生們將一起揮灑青春，展開全新的學園生活！

角色介紹

裁縫社的男孩 諾艾爾

職業：劍士

聲優：三瓶由布子

屬性：雷

介紹：「這是我的玩偶，很可愛對吧」

就讀茶熊學園的亞雷斯家的老么，為了學習如何製作可愛的物品加入裁縫社。

裁縫社的男孩 諾艾爾。(圖/遊戲公司提供)

有本領的拳擊社員 加爾加

職業：格鬥家

聲優：興津和幸

屬性：雷

介紹：「一、二、站起來、站起來吧」

來到茶熊學園學習的討滅士，發現拯救故鄉的方法，不是只有戰鬥。

有本領的拳擊社員 加爾加。(圖/遊戲公司提供)

負責吉他的繼任者 瓦伊斯

職業：槍兵

聲優：櫻井孝宏

屬性：暗

介紹：「吶喊吧 吉他」

就讀茶熊學園的《黑暗之王的繼任者》參與樂團活動。

負責吉他的繼任者 瓦伊斯。(圖/遊戲公司提供)

胡搞的廣播社 柯爾妮

職業：弓兵

聲優：小原好美

屬性：水

介紹：「要準備廣播啦」

就讀茶熊學園的武器店的女兒，同時身兼學生會書記、會計＆廣播社，學生生活非常忙碌。

胡搞的廣播社 柯爾妮。(圖/遊戲公司提供)

啦啦隊社的聖蓮 麗妮雅

職業：魔導士

聲優：佐倉綾音

屬性：水

介紹：「衝吧衝吧GOGO」

就讀茶熊學園的＜花園＞調查員，管理亞拉瑪奇島的＜禁忌＞。

籃球社期待的少女 齊雅拉

職業：雙劍士

聲優：阿澄佳奈

屬性：火

介紹：「灌籃、嘿」

就讀茶熊學園喜歡披薩的少女加入籃球社，並享受憧憬的學園生活。

福利社的天狐 狐鈴

職業：符文劍士

聲優：相坂優歌

屬性：雷

介紹：「走過路過、千萬不要錯過」

茶熊學園中奔放起舞的狐狸巫女，為了使福利社常備著油豆腐而工作著。

立秋 私立茶熊學園2020活動五連發

自12月29日登場的《白貓Project》立秋 私立茶熊學園2020推出期間限定活動，冒險者每日登入，可獲得期間限定的免費抽卡與獎勵！

活動1 –茶熊系列凱旋登場

活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/12 15:59

活動內容：活動期間內，茶熊學園2018、2019、2020於每日16:00更新任一活動角色池，享有「1次」抽卡免費！

活動2 –立秋茶熊每日任務

活動時間：2020/12/29 16:00 ~ 2021/1/4 15:59

活動內容：每日完成指定任務，可獲豐富獎勵。

活動3 –立秋茶熊賓果任務

活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/31 15:59

活動內容：完成所有指定任務，可獲得稱號及各式獎勵。

活動4 –縮時票券贈禮關卡

活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/5 15:59

活動內容：活動期間內，開放建築縮時票券贈禮關卡，使用縮時票券可輕鬆升級建築物！

活動5 –每日登入獎勵

活動時間：2020/12/29 16:00 ~2021/1/12 15:59

活動內容：活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

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