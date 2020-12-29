新竹1名17歲高中男生，從青少年時期開始胸部明顯有如女生般隆起，長成「D罩杯」無法坦胸露背，變得沒自信，更遭同儕摸乳霸凌，竹北東元綜合醫院整形外科醫師李存昌診斷少年罹患的是「男性女乳症」，經微創手術改善後也重建自信。

這名高中男生發現自己身體外型與同姓不一樣，D罩杯經常被偷襲，導致心理留下陰影，影響人際關係和學習表現，開始不願意去學校上課，家人安排轉學，並向整形外科醫師李存昌尋求協助。

李存昌說，少年是罹患「男性女乳症」，亦即男性胸部呈現女性外觀，係因乳腺和脂肪的增生，通常好發於青少年和老年兩種族群，其中又和遺傳、肥胖、賀爾蒙失調有相關聯，嚴重者會有女性C罩杯以上的外觀。

李存昌指此種症狀初步治療會先檢驗排除疾病相關問題，嚴重者或症狀影響生理及社交才會安排手術治療，目前乳暈微創手術，傷口僅3公分以下，恢復期和疼痛感大幅減少，並可配合局部抽脂，改善效果明顯。

李存昌指以往有類似症狀的患者，常會難以啟齒，或不知該求助哪一科別醫師，長期下來造成心中很大壓力，影響正常生活和心理狀態，目前外科手術已越發精準，能幫助患者早日擺脫困擾。

(中時 )