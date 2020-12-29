台北市政府在「北投士林科學園區」規畫8.38公頃為智慧健康產業專區，以設定地上權方式對外2次招標都流標，議員鍾佩玲29日炮轟，即使是市長柯文哲坐鎮推銷也沒用，不是條件不好，是招商誘因不足。北市產發局對此回應，原規模太大，明年3、4月將再招標，會把土地分拆為3塊。

有「北市下一個產業發展引擎」稱號的士北科技園區，規畫智慧健康產業專區在去年10月首次招商，有12家業者領標，結果流標，今年6月辦理第2次招標，卻僅剩5家業者領標，乏人問津最後也流標，柯文哲則認為今年是不利投資年分，大廠都相對保守。

鍾佩玲今指出，智慧健康產業專區周邊有6大醫院、資訊大廠，擁有天時地利人和，非常適合發展智慧健康產業，既然市府對財務平衡斤斤計較，多拖1天招不出去都將是市府負擔，她要求市府應向業界了解需求。

她炮轟，在柯文哲坐鎮推薦下都2度流標，但不是條件不好，是招商條件不夠誘人，市府應該積極一點，提出調整規模分區招商、修正權利金繳付條件等誘因，盡速推動招商案，別再無功而返。

對此，產發局長林崇傑回應，經向投標人探詢，皆是因為規模太大，且該地區完全未開發，不敢一次投資，因此明年3、4月對外招標時，將把8.38公頃土地分拆為3塊、採設定地上權50年規畫，分別是4.49公頃、2.29公頃及1.6公頃，其中4.49公頃區域會要求有20％發展智慧健康產業。

(中時 )