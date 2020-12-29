桃園市平鎮區64歲王姓婦人29日上午接獲一名自稱婦人姪子的男子來電，佯稱欠債遭高利貸集團擄走，需要馬上匯款才肯放人，否則揚言要對其不利，由於婦人臨櫃匯款時神情慌張，且邊講電話邊填寫匯款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，自稱王婦姪子男子表示，他積欠高利貸債務未還，遭高利貸集團擄走，需要立即連本帶利償還16萬，不然將遭遇不測，而且電話那頭不時地發出淒厲的哀嚎及求救聲，嚇得婦人驚慌失措，不知如何是好。

接著，婦人不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到銀行準備匯款，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧北勢派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初婦人仍深信不疑，執意匯款解救姪子，但在行員、員警及熱心民眾的勸說之下，員警並向婦人解釋詐騙集團利用「假冒親人」詐騙案例後，婦人才了解自己遇到詐騙，大罵詐騙集團實在「夭壽！」，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住老本。

(中時 )