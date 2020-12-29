台南市美術館今天宣布館長潘示番因個人家庭因素，將於12月31日卸任，回歸宜蘭佛光大學任教，副館長李月娥依法一併卸任。南美館12月30日起對外公告徵選新任館長。目前館方聘請黃光男兼任館長，新館長預計遴選結果明年1月下旬出爐。

潘示番館長因個人家庭因素多次向董事會請辭，幾經黃光男董事長慰留，今天獲得董事會通過卸任案。南美館董事會指出，潘館長自南美館硬體建設尚未完成前，臨危受命，2018年2月起接任館長，2018年10月17日1館試營運，2019年1月27日兩館一並開館，隨後陳輝東卸任董事長，黃光男董事接棒，持續延聘潘示番。

南美館館長潘示番將於12月31日卸任。（南美館提供／曹婷婷台南傳真）

潘任內提出21世紀全民美術館理念，以審美百貨店多元價值為營運方針，主張美術必須回應台南歷史、文化脈絡，建構台灣美術史，均衡近現代與當代美術發展。他強調，作為一座地方美術館，必須無時無刻關注台南這塊土地的藝術家與文化發展，使美術館成為市民文化認同的設施。

南美館從開館前即獲得文化前瞻計畫補助，當時潘示番擔任董事，親自撰寫計畫，仿羅浮宮修復學院理念，提出新的整合想法，經歷3年籌備，今年12月開幕的「美術科學研究中心」成為國內美術館首座「藝術品醫院」。目前推動「再現傳奇─洪通百歲紀念展」乃是繼郭柏川、許武勇展覽之後大型美術展覽，表徵南美館對於台南這塊土地的責任感。

今年10月開館不到2年的南美館，風光迎接第200萬位入館貴賓。館方不以此自滿，更聯手奧地利駐台辦事處、觀旅局及文化局共同舉辦維也納藝術月，為克林姆大展2024年在台南舉辦奠定基礎，處處可見潘示番衝勁十足，此時選擇卸任，讓不少人惋惜。

代理館長黃光男董事長曾任首任台北市立美術館館長、國立歷史博物館館長、國立台灣藝術大學校長、行政院政務委員，擔任第2屆董事長期間，幾乎每周從台北風塵僕僕到館分享經驗，指導館務，對於館務發展貢獻卓著。

(中時 )