要走入婚姻，除了兩人是否相愛，雙方家人也可能是阻力。台中一名男子表示，女友是台北人，兩人交往有結婚的打算，但卻因岳母提出2個要求喬不攏，導致他壓力很大，天天和女友吵架，他無助詢問「這是台北才有的習俗嗎？」

該名男網友日前於臉書《靠北婚姻2.0》匿名發文指出，自己是台中人，大學時期北上念大學，認識了女友，兩人一路從大學談戀愛到步入社會，已交往4年，兩人有結婚的共識。雙方在談及結婚細節時，女方媽媽表示不收禮金、不收聘，但有兩個要求，一個是餅錢、另一個是買新房，且必須是市區新房，且只能登記在女兒名下，頭期款、房貸皆由男方自行負擔。

男方父母則主張，因能力有限，買中古屋或郊區的房子就好，原PO自己也認為，他最多只能負擔每月2.6萬元的房貸，頭期款得父母幫忙，實在買不了巿區新房。但女方媽媽十分堅持，認為結婚是喜氣只能用新的。

雙方家長為此事遲遲沒有結論，原PO飽受壓力，天天與女友爭吵，他忍不住問「是台北有這樣的習俗要求嗎？還是是女友自身的要求？」最後他無奈直呼「結個婚好難啊！」

貼文曝光後，網友認為「習俗是人訂的，要不要做也是看人」。不少過來人也建議，婚後生活是夫妻倆在過，只要兩人有共識商量好即可，若是現在都無法決定兩人未來的生活，將來更不用提，肯定為了家中長輩意見爭吵，另外也有網友表示，買房不一定要登記在誰名下，共同持有也是一個完美的方案。

(中時新聞網)