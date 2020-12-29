蔡政府強行開放萊豬引爆民怨，尤其民進黨24日強行通過開放萊豬行政命令，外界普遍認為將重創該黨支持度。但今(29)日最新民調顯示，民進黨支持度雖有降了1.3個百分點、來到30.6％，力擋萊豬的國民黨支持度卻重挫4.5個百分點，不但跌得比民進黨多，其政黨支持度16.7％也仍與民進黨有段距離、更快被民眾黨追上，讓許多網友傻眼！

台灣民意基金會最新民調顯示，國人政黨支持傾向：有30.6％傾向支持民主進步黨，16.7％支持中國國民黨，14.2％支持台灣民眾黨，7.1％為時代力量，5％台灣基進，2.9％為其他政黨合計；22％沒特別支持哪一個政黨。1.5％不知道、拒答。

台灣人的政黨支持傾向

台灣人的政黨支持傾向：最近兩月比較 [2020／11、2020／12]

對比上個月該基金會所做出的調查，民進黨支持者減少1.3個百分點，國民黨支持者減少4.5個百分點，台灣民眾黨支持者增加5.1個百分點，時代力量略增1.1個百分點，台灣基進也略增0.6個百分點，中性選民則減少2.5個百分點。

民進黨強推萊豬，國民黨力擋並予以狂批，支持度卻跌得比民進黨還多！這事實讓網友無法理解，直呼「民進黨亂搞、國民黨崩盤，怎麼回事？」「KMT拿槍也會朝自己射？」、「誰取暖選舉時就知道，選舉前大家就又開始演戲了」、「哈哈哈哈，你信嗎？」「我不信」、「民眾黨支持度狂升，是國民黨支持者跑過去了？」

(中時新聞網)