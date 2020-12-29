新北市今年1到11月全面交通大執法，取締件數高達104萬件，比去年93萬件大幅度成長，但交通事故卻也從3萬2000餘件上升到3萬8000件。新北市交通大隊分析，主要受到疫情影響，民眾多轉為自行開車、騎車，3月起開始事故增加，6到8月加上國旅爆發，事故量達最高峰，未來將持續重點執法，防止事故發生。

新北交大指出，今年度交通事故中，18歲到24歲與65歲以上高齡者傷亡事故較去年最多，車種分析又以機車事故占比達59.4％最多。

新北交大表示，即便今年強力執法，事故案件仍增加，主要原因就是受到疫情影響，民眾多轉為使用汽、機車等私人運具，從3月就事故大幅上升到3619件，6到8月因國旅興盛，事故又來到新一波高峰。

而11月來到今年最高達3969件，交大分析原因可能是冬季日照短且天色昏暗，道路能見度降低造成。

交大表示，未來重點執法除了惡性重大違規，還有包括機車族重點執法、違規超色取締處增加、路口安全執法、高齡者專案執法、強化取締未成年無照駕駛與取締使用行動電話。

另外也已針對易肇事地點與路段裝設LED太陽能警示燈，減少夜間肇事率，與辦理交通工程改善，全力讓事故降到最低。

新北市長侯友宜說，科技執法能有效降低交通事故率，相關單位應持續運用科技、加強宣導及滾動式檢討，持續降低事故發生。

(中時 )