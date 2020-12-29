華航倫敦航班傳出3名確診者，未來一旦出現變種病毒株該如何進行防疫？中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬建議比照香港實施21天的居家隔離，振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政則認為，未來應比照英國入境旅客的防疫規格，進行居家檢疫的前後採檢，搭配強化版的自主健康管理。

指揮中心昨天公布倫敦航班共有3人確診，另有3名來自英國的境外移入個案，短短一天就新增6例來自英國的病例，以有專家擔憂，這6例感染變種病毒的可能性相當高，指揮中心目前也針對變種病毒調整防疫措施，除將確診者解隔離標準從Ct值35調降為34外，接下來也將研議比照香港實施21天的居家檢疫。

黃高彬身兼指揮中心中區指揮官，他指出為因應變種病毒來襲，會建議指揮中心比照香港實施嚴格的7天自主健康管理，朝向待在家管理，言下之意就是將現行的14天居家檢疫延長為21天。

黃高彬擔憂，英國變種病毒目前已散播至亞洲各國，因此不僅英國需嚴加防範，其他各國也需嚴加戒備，目前看來只有強化自主健康管理的方式，才能避免新冠病毒極端值的發生。

李明政則認為，現行強化版的自主健康管理，已要求不得出入宴會、人潮密集的集會活動，若搭配現在針對英國的入境實施2次採檢，應能有效達到防堵的作用，建議指揮中心可擴大進行前後採檢，避免變種病毒的流行。

(中時 )