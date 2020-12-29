台中市西屯區永安國小，29日舉行半戶外球場落成典禮，校長陳靜姿表示，該校近2000名學童，每遇刮風下雨，體育課都要移到永安館內活動，立委張廖萬堅說，從中央爭取專款補助，增加一座半戶外球場可以讓學童運動，提供孩童更友善的活動空間。

這場特別的落成儀式，邀請與會貴賓一起投籃及大合照。

張廖萬堅指出，永安國小是百年老校，但因近年來台積電在中科擴大投資設廠，帶動建商投資，附近移入人口激增，學童數直逼2000名，該校3年多前慶祝建校百周年前夕，他向中央爭取永安館修繕、校園整建等2000餘萬補助，為老校增添新風貌。

永安國小邀請出席貴賓舉行歲末春聯揮亳活動，場面十分熱鬧活潑。（盧金足攝）

立委張廖萬堅指出，永安國小是百年老校，但因近年來台積電在中科擴大投資設廠，帶動建商投資，附近移入人口激增。（盧金足攝）

立委張廖萬堅去年底訪視永安國小，從中央爭取專款補助，增加一座半戶外球場可以讓學童運動。（資料照．盧金足台中傳真）

去年11月他邀請教育部體育署赴學校會勘，陸續為學校爭取遊戲場更新200萬及半戶外籃球場890萬元經費補助，目前均已陸續完成，提供孩童更友善的活動空間。

陳靜姿在落成啟用活動中，特別邀請全人家長會長陳昭舒、家長會長協會理事長劉敬業、家長會長蔡佳珍、校友會理事長張普朝、福安里長張清和、永安里長張阿淑、林厝里長余進卿及永安社區理事長王世明等出席貴賓一起投籃。

她到校五年半，爭取預算更新學校設備及活動空間，獲中央及教育局協助外，特別引用作家陳之藩名言說，要感謝的人太多，「那就謝天吧！」來表達感謝社區眾多支持力量。

(中時 )