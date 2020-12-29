台中捷運公司推出的「小綠綠福利社」專門販售中捷周邊商品，日前試營運期間開賣，吸引不少粉絲採購，也創下好口碑，而因應粉絲不斷呼喊，中捷決定今年最後一天、在高鐵台中站舉辦「小綠綠福利社」快閃開賣活動，包括輕量自動傘、抱枕等都能買得到。

台中捷運公司指出，「小綠綠」是中捷綠線全自動無人駕駛列車的擬人化角色，在粉絲團中大受歡迎，中捷公司也開發多款小綠綠周邊商品，日前販售的小綠綠迴力車、小綠綠出沒中卡套，以及以中捷員工「鐵道守護者」為造型的鑰匙圈等商品，一開賣就廣受青睞。

近來雖中捷試營運喊卡，但不少粉絲仍在臉書留言，希望「小綠綠福利社」能繼續服務，中捷公司表示，目前決定12月31日上午10點半至下午4點中，將於高鐵台中站一號出口的捷運出口意象處舉辦「小綠綠福利社快閃活動」，滿足粉絲需求。

中捷指出，當天除會販售之前就頗受歡迎的回力車、中卡套，還推出新款療癒系商品「小綠綠超輕量自動傘」及「小綠綠抱枕」，以及適合上班族及學生使用的小綠綠模型釘書機、含筆記本及列車造型迴紋針的文具組等，民眾可選購當作新年贈禮。

中捷公司強調，小綠綠周邊商品未來規畫在車站花車實體展售，正式通車後也會搭配車站販賣機銷售，未來不排除授權商品同步在超商或書局等其他通路販售。

(中時 )