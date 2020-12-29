旅遊業者雄獅(2731)加速轉型生活產業、積極布局國旅因應新冠肺炎疫情衝擊。品牌策略總經理暨發言人游國珍認為，出境遊保守估計得到2024年才會緩慢恢復，雄獅著眼未來10年發展布局，目標未來能稱霸國內、入境、出境3大旅遊市場，成為「超超大型」旅行社。

防疫邊境管制使旅遊業成為「海嘯第一排」重創產業，游國珍受訪時表示，去年國人對國內旅遊花費約4千億元、海外旅遊約8千億元。雄獅聚焦重點並非兩者間4千億元差距，而是未來兩者相加達1.2兆元的產值潛力，旅行社對此可觀商機應如何爭取。

游國珍指出，集團在疫情爆發後，將資源全數轉向國旅布局，與過往出境遊狀況不同，半年來基本上沒看到競爭對手。展望明年，他認為出境遊復甦機率「幾乎是零」，即使疫苗開始施打、預期會有部分旅遊泡泡出現，但仍要觀察疫情發展及施打疫苗的實際效力。

游國珍認為，出境遊不會是V型反轉、而是緩慢復甦，從有市場的FIT商務遊起步，個人探親、觀光自由行、團體旅客後續才會逐步跟進，且團客預期受限仍多，客製化包團需求會較高。旅行社營收來源以團客為主，因此保守預估要到2024年才會恢復。

雄獅近期積極布局國旅，游國珍表示並非只是短期沾醬油，而是著眼未來10年發展角度，在疫情後仍投資觀光巴士等重資產，預計將擴增至100台，整合多元交通和場域，搭配台鐵成立8大區域鐵道旅遊中心，打造國際等級的鐵道遊，以帶動國旅市場新契機。

游國珍認為，雖然部分國旅市場未來將隨著出境遊緩慢復甦而轉向，但來台觀光的入境遊將可填補缺口，因此這波超大危機也是超大轉機，雄獅現在積極布局國旅，期許未來能稱霸國內、入境、出境旅遊3大市場，成為國內最大的「超超大型」旅行社。

(時報資訊)