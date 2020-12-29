萊豬開放進口倒數，政府推出台灣豬標章、豬貼紙，宣稱可讓民眾可清楚分辨國產豬與進口豬，不過卻引發亂象，更有業者嗅到商機，知名購物平台已出現台灣豬貼紙的商品，不到100元就能買到。高雄市議員陳若翠表示，光華夜市攤位都是貼市售的貼紙，質疑是否具有公信力。

臉書粉絲專頁「比特王」PO出購物平台上販售的其中一款台灣豬貼紙，表示「原來台灣豬貼紙還蠻好買的嘛」。陳若翠則在底下留言指出，走一趟高雄光華夜市攤位，發現都是貼這張市售的貼紙，「原來根本沒有公信力？叫百姓如何分的清楚」，痛批是台灣豬標章貼紙之亂。

高雄市議員陳若翠表示，光華夜市攤位都是貼市售的貼紙，質疑是否具有公信力。（圖／摘自比特王臉書）

實際到購物平台搜尋「台灣豬」，確實可以找到該款貼紙，售價80元，而該款貼紙，與經濟部免費提供給民眾下載的台灣豬標示雷同。另有一款售價65元，疑與經濟部提供的相同。

經濟部、衛生福利部食品藥物管理署官網上，都有台灣豬／進口豬標示貼紙供業者自行下載，不需申請，樣式多達10幾種。至於台灣豬標章，是農委會委託中央畜產會所推動的，證明業者使用的豬肉、可食用部位，以及加工製品主原料，都是台灣豬肉，必須經過申請、審核、認證、簽約等流程，通過後才能核發。

購物平台上販售的80元豬貼紙（左）的台灣地圖吊牌，色塊與經濟部提供的略有不同。（合成圖／摘自購物平台、經濟部）

(中時新聞網)